Курорты Крыма стали свободнее из-за ограничений на полеты в регион

Чистое море, полупустые пляжи, есть свободные столики в любых кафе и ресторанах. Именно такая обстановка сейчас наблюдается во всех курортных городах Крыма. А все потому, что добраться до полуострова по-прежнему непросто.

Росавиация снова продлила ограничение на полеты, в том числе и в Симферополь. Достать билеты на поезд очень сложно. Какие есть еще варианты?

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