Туристам рассказали, как добраться до Крыма

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до конца июня. Не принимают самолеты и в туристических городах, например, в Симферополе, куда традиционно многие хотят уехать отдыхать.

Пока добраться до Крыма можно только наземным путем, например, на автомобиле или поездом. Однако прямых билетов до Симферополя на ближайшие дни почти не осталось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.