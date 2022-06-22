Названа стоимость отдыха в отелях Сочи

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Одна ночь в местных отелях Сочи в ближайшие выходные стоит от трех до 25 тысяч рублей. Практически везде в эту сумму включены завтраки. Но если умножить на количество дней отпуска, получается достаточно дорого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.