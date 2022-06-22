Турпоток в Крым значительно меньше прошлого года – отельеры

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до конца июня. Не принимают самолеты и в туристических городах, например, в Симферополе, куда традиционно много желающих уехать отдыхать.

Пока добраться до Крыма можно только наземным путем. Отельеры рассказали, что в этом году туристов значительно меньше, чем обычно. Многих пугает долгая дорога. Еженедельно в регион прибывают 50 тысяч туристов, и столько же убывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.