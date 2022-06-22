Отельеры заявили о сокращении турпотока в Крыму

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до конца июня. Не принимают самолеты и в туристических городах. Например, в Симферополе.

Теперь добраться до Крыма можно только наземным путем. Отельеры говорят, что в этом году туристов значительно меньше чем обычно – многих пугает долгая дорога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.