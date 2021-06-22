Москвичам рассказали о ценах на путевки в Турцию

22 июня на турецкие курорты вылетают первые чартеры. После сообщений о возобновлении перелетов вырос спрос на авиабилеты в турецкие города.

Подробнее о том, сколько стоят путевки в Турцию для российских туристов, – в сюжете телеканала Москва 24.