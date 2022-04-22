Турция увеличит число чартерных рейсов из России

В Турции увеличат число чартерных рейсов из России. Это поможет компенсировать потери от санкций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в республике ожидают, что в 2022 году ее посетят 3,5 миллиона российских туристов. Помимо Турции, самыми популярными направлениями на майские праздники стали Египет и Сочи. Причем, по данным туроператоров, отдых на российском курорте выходит дороже.

Куда слетать выгоднее? И можно ли успеть еще что-то забронировать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

