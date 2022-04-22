Туроператоры запросили доплату на оплаченные туры за рубеж

С неожиданными расходами столкнулись россияне, которые запланировали отдых за границей. Оплатившие путевки в Турцию и другие страны встали перед выбором – доплатить еще или остаться без долгожданного путешествия.

В Ростуризме объяснили, что условия перевозки меняются, а цены растут, поэтому туроператоры могут просить доплату за полностью или частично оплаченные туры за рубеж.



Размер доплаты, по словам туроператоров, варьируется от незначительных сумм до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. Все зависит от условий бронирования, авиакомпании и класса, которым собирался лететь турист.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







