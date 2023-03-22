Разгар курортного сезона начался в Дубае

Дубай в последнее время стал одним из самых популярных курортов у россиян. Весна – подходящее время для отдыха в ОАЭ ввиду географической специфики данной страны. Летом на солнце температура может доходить до 50 градусов.

Весной в Дубае можно не только провести время в тени у бассейна или на пляже, но и погулять по городу. Там можно посмотреть на сафари-парк, историческую часть города, самые высокие небоскребы в мире.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.