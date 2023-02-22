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22 февраля, 17:45

Туризм

Названы самые популярные направления туризма на февральские выходные

Названы самые популярные направления туризма на февральские выходные

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Более 90% россиян выбрали путешествия по России на праздничные выходные

Названы самые популярные направления туризма на февральских выходных

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Приближаются февральские праздники, многие граждане решили совместить длинные выходные с отпуском в других городах России, а также в южных странах.

Самые популярные направления – города "Золотого кольца", Санкт-Петербург и Казань. Многие поедут на горнолыжные курорты в Сочи.

Среди зарубежных стран популярностью у россиян пользуются Таиланд, Турция, ОАЭ, Армения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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