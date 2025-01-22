Туристы из Москвы вернулись домой после 30 часов ожидания на Кубе

Московские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, вернулись домой. Они провели более 30 часов в ожидании рейса. Сначала туристы обустроились в аэропорту, а затем их разместили в гостинице.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что подобные задержки случаются на фоне активного зимнего турсезона. Среди популярных направлений – Таиланд, Египет, ОАЭ и другие страны, а также российские горнолыжные курорты и экскурсионные программы в Москве и Санкт-Петербурге.

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