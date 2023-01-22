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22 января, 23:30

Туризм

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

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Вино, хачапури и грузинские песни. Провести отпуск в Тбилиси или Батуми становится все реальнее. Заговорили о возобновлении прямых перелетов. Первым надежду на это выразил глава МИД Сергей Лавров. Идею одобрили и в правительстве Грузии.

А вот президент Саломе Зурабишвили выступила против регулярных рейсов, более того – потребовала ужесточить условия пребывания россиян в Грузии. Зачем? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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