Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Вино, хачапури и грузинские песни. Провести отпуск в Тбилиси или Батуми становится все реальнее. Заговорили о возобновлении прямых перелетов. Первым надежду на это выразил глава МИД Сергей Лавров. Идею одобрили и в правительстве Грузии.

А вот президент Саломе Зурабишвили выступила против регулярных рейсов, более того – потребовала ужесточить условия пребывания россиян в Грузии. Зачем? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.