В Египте ужесточили правила въезда для туристов

В Египте усилили меры санитарной безопасности в аэропортах и ужесточили правила въезда для иностранных туристов. В стране появились первые случаи заражения штаммом "Омикрон".

По новым правилам египетского Минздрава пассажиры обязаны предоставить оригинал справки с ПЦР-тестом и QR-кодом. Сделать тест необходимо не ранее чем за 24 часа до прилета.

Вакцинированные туристы теперь должны иметь при себе сертификаты на английском и арабском языке с синей печатью и указанием метода тестирования.

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