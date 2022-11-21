Москвичам рассказали, как добраться до курорта Белокуриха

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться до курорта Белокуриха можно на самолете. Сначала нужно потратить 4,5 часа до Горно-Алтайска, затем около 1,5 часа на такси. Все вместе будет стоить около 9,5 тысячи рублей. На поезде путь составит 62 часа до Бийска, а затем еще более часа придется проехать на автобусе. Путь на машине займет 53,5 часа, на бензин придется потратить 16 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.