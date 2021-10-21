Российские туристы собираются на ноябрьские праздники за границу

До ноябрьских праздников остается все меньше времени, и хотя россиян настоятельно просят провести их дома, многие уже прицениваются к авиабилетам и заграничным отелям.

О том, стоит ли сейчас отправляться на отдых, – в эфире телеканала Москва 24.