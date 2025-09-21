В Москве выстроились очереди за визами в Японию

В визовый центр Японии в Грохольском переулке выстроились большие очереди. Повышенный интерес к стране связан с сезоном момидзи, когда листья деревьев приобретают насыщенные цвета. Это событие в Японии сравнимо с цветением сакуры.

По данным сервиса по поиску авиабилетов, перелет без багажа обойдется в 70 тысяч рублей. Самый дешевый вариант с долгой пересадкой стоит чуть больше 52 тысяч, а билет с короткой стыковкой почти 88 тысяч рублей. Прямого авиасообщения между Россией и Японией нет, поэтому перелеты проходят через пересадки, чаще всего через Китай.

