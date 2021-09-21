Российским туристам стали предлагать вакцинные зарубежные туры. В поездке можно привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Будет ли считаться эта прививка действительной в России? И какие еще плюсы и минусы есть у этой новой возможности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.