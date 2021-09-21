Россиянам рассказали, подешевеют ли туры в Египет

В Ассоциации туроператоров России рассказали, подешевеют ли туры в Египет на фоне увеличения рейсов.

"Цены могут быть снижены только при наличии чартерных рейсов. На базе регулярной перевозки цены находятся в неком балансе, так как в отличие от Турции по Египту есть ограничительная квота, это ограничивает дальнейшее снижение цен", – сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Авиарейсов в Египет становится больше. Речь идет только о регулярных перелетах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Теперь из Москвы будет не по 15, а по 25 рейсов в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.