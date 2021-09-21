Эксперты рассказали, подешевеют ли путевки в Египет

Количество авиарейсов в Египет увеличивают. Теперь из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет вылетать не 15 самолетов в неделю, а 25.

Подробнее о том, подешевеют ли благодаря этому туры в Египет, – в эфире телеканала Москва 24.