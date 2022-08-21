Российский туризм осваивает новые маршруты. Отдых не только внутри страны, но и с выездом за рубеж оказался вполне возможен даже в сложившейся ситуации.

На что меняют Золотые пески и Швейцарские Альпы? Популярнее всего сейчас Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.