Поток туристов в Крым сократился

Самолеты не летают, на поездах не хватает мест. Большинство туристов предпочли в нынешнем сезоне добираться до Крыма на автомобилях. При этом поток отдыхающих в этом сезоне сократился наполовину.

Показывают снижение показатели и по другим курортам полуострова. Уменьшилось число туристов и в соседнем Краснодарском крае. Так, например в Анапе их количество снизилось на 10%. И в основном это сами краснодарцы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.