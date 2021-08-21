Москвичам рассказали, как добраться до станицы Голубицкой

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Станица Голубицкая находится в Краснодарском крае. Добраться по прямой на самолете не получится. Можно долететь до Анапы и далее на такси. Все вместе может обойтись в три тысячи рублей. Дорога на поезде займет почти сутки и обойдется примерно в четыре тысячи рублей.

Поехать можно и на машине, но за рулем придется провести 18 часов, к тому же будет переплата за бензин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

