Число рейсов на египетские курорты увеличится со следующей недели

Уже со следующей пятницы увеличится число рейсов на египетские курорты. Так, с 27 августа число рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 60 – по 30 в каждый из городов.

Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились с 9 августа. Для поездки туристам нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрихкодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории. Сдать тест можно и в аэропорту сразу после прилета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

