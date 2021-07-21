Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего часа

Две спортсменки в Токио заразились коронавирусом. Представительницы Нидерландов и Чили пропустят Олимпийские игры. При этом девушки отмечают, что чувствуют себя хорошо.

Закрывать туристический сезон из-за негативной обстановки с коронавирусом в Крыму пока не планируется, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что если ситуация ухудшится, то придется это сделать.

Россиян нет среди погибших и пострадавших во время наводнения в Китае. Об этом сообщили в посольстве РФ. Всего в результате происшествия 12 человек погибли, еще пятеро пострадали.

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