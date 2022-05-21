Аналитики назвали назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха

Аналитики Ассоциации туроператоров РФ назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха. Эксперты изучили цены на десятидневные пакетные туры на двоих в период с 28 мая по 3 июня.

Как выяснилось, дешевле всего будет в Крыму. Гостиница на 10 ночей с завтраками обойдется в 16 тысяч рублей, однако придется дополнительно покупать билеты на поезд. Отдых в Сочи с авиаперелетом, проживанием и завтраками будет стоить 39 тысяч рублей.

Далее идут курорты ОАЭ и Катара, туда можно купить десятидневные туры за 100 тысяч рублей. Путевки в Турцию, Таиланд и на Шри-Ланку в среднем будут стоить 110 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

