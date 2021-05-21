Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в Осташкове

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Сегодня ищем идеальное место на лето в Мытищинском городском округе. За 155 тысяч рублей в месяц есть вариант в Осташкове – это 23 километра от МКАД. Добраться можно как на машине, так и на автобусе от станции метро "Медведково".

За такие деньги предлагают кирпичный дом 350 квадратных метров. Есть три спальни, сауна, кабинет, спортзал, а в жару спасут кондиционеры. Участок стандартный – 6 соток. Есть подогреваемый бассейн, парковка на 4 автомобиля. В пешей доступности лес, Клязьминское водохранилище и песчаный пляж. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.