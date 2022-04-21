Туристическим кешбэком в 2022 году воспользуются минимум 3,5 млн человек – Ростуризм

Туристическим кешбэком в 2022 году могут воспользоваться минимум 3,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Ростуризме. С начала 2022 года программой воспользовались более 2,4 миллиона человек, они оплатили путешествия на общую сумму около 44 млрд рублей, кешбэк составил 8,4 млрд рублей.

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку к концу года до 12–13%, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Выставку Михаила Врубеля в Новой Третьяковке посетили более 312 тысяч человек, сообщила директор музея Зельфира Трегулова.