Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Ярославля

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Добраться до Ярославля можно на поезде. От Москвы весь путь займет 3,5 часа. Стоимость билета – 659 рублей. Также отправиться в данный город можно на автомобиле. Путь займет примерно пять часов. За бензин придется заплатить 1 100 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.