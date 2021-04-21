Лена Ленина оценила новость об открытии Италии для туристов

Италия вновь продлит действие туристических виз, срок которых истек в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал посол Паскуале Терраччано. По его словам, таким образом Италия уже сейчас сможет выдавать визы независимо от того, когда разрешат пересекать границу.

Ранее Терраччано заявил, что страна планирует открыться для туристов уже летом. Эту новость прокомментировала писательница и предпринимательница Лена Ленина.

"Открытие итальянского туризма в этом году для нас большая радость, потому что все настрадались без путешествий, все ждут и шоппинг и море," – отметила она.

Также писательница рассказала о своих любимых местах в Италии и порекомендовала посетить Флоренцию и Лигурию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.