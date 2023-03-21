Ажиотажный спрос на визы в Китай зафиксировали в РФ

В России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше, чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – через месяц.

Заявления на визы принимают всего два дня в неделю и не более 400 штук. Из-за этого увеличилось и число бронирований россиянами отелей в китайских мегаполисах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.