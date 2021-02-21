Москвичи разъехались на длинные выходные

Москвичи разъехались на праздники. Одна поехали в Мурманск – увидеть северное сияние, другие – в Санкт-Петербург, любоваться замерзшей Невой. Большинство жителей столицы отправились в Сочи.



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