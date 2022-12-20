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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Махачкалы

Москвичам рассказали, как добраться до Махачкалы

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Махачкалу можно на самолете. За билет придется заплатить около пяти тысяч рублей, а время в пути составит три часа. Отправиться в путь можно и на поезде, это будет в два раза дешевле, но поездка займет почти 40 часов. Сутки придется провести в дороге на автомобиле, а на бензин нужно потратить около восьми тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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