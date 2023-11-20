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20 ноября, 14:50

M24.RU

Представители власти рассказали о начале горнолыжного сезона в России

Представители власти рассказали о начале горнолыжного сезона в России

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20 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в России.

Перед журналистами выступили:

  • президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
  • министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев (онлайн);
  • министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев (онлайн);
  • министр туризма Кузбасса Елена Латышенко (онлайн);
  • председатель Комитета туризма Мурманской области Александр Елисеев (онлайн);
  • заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Асланби Шхагапсоев (онлайн);
  • председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;
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