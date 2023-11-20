20 ноября, 14:50M24.RU
Представители власти рассказали о начале горнолыжного сезона в России
20 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в России.
Перед журналистами выступили:
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
- министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев (онлайн);
- министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев (онлайн);
- министр туризма Кузбасса Елена Латышенко (онлайн);
- председатель Комитета туризма Мурманской области Александр Елисеев (онлайн);
- заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Асланби Шхагапсоев (онлайн);
- председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;