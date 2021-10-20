Россияне начали активнее бронировать авибилеты

20 октября, 21:15
Россияне решили устроить каникулы после объявления нерабочих дней. О резком скачке спроса на авиабилеты сообщают сервисы по бронированию.
Отмечается, что 67% всех запросов приходится на внутренние направления: Питер, Москва, черноморское направление, Калининград. Еще 10% – Турция, далее 2% запросов – Египет и Арабские Эмираты, а также по 1,5% приходится на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.
Пик спроса пришелся на Мальдивские острова, где практически не осталось мест в популярных отелях. Что касается железнодорожных бронирований – в топе обе столицы, Сочи, Казань и Тюмень. Краснодарский край уже заявил об ужесточении контроля за соблюдением эпидмер в магазинах, торговых центрах, общепите и отелях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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