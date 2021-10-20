Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в Санкт-Петербурге

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Куда на ноябрьские?". Впереди праздники и многие регионы России вводят ограничения из-за ковида. Чтобы не промахнуться с выбором места для каникул, телезрителям рассказывают, где и какие правила действуют.

В Санкт-Петербурге система QR-кодов вступает в силу с 1 ноября. Для начала они будут действовать на спортивных мероприятиях и выставках с числом участников более 40 человек. Еще через две недели коды распространят на бассейны, кинотеатры, музеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.