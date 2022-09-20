Европейские туристы начали раскупать билеты в Турцию на зиму

Европейцы разбирают места в турецких отелях на зиму. Необычный ажиотаж, по словам местных турагентов, можно проследить уже с ноября.

Энергетический кризис грозит ЕС одной из самых трудных зим в истории. Турция в этом плане видится им выходом из ситуации.

Как этот сезон изменит мировой турбизнес? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.