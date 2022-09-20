Новости часа: посольство РФ в Турции рекомендовало россиянам иметь наличную валюту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство России в Турции рекомендовало россиянам иметь при себе наличные для повседневных трат. Это связанно с неполадками в работе карт платежной системы "Мир".

Московский зоопарк начал реабилитацию медведя Диксона, которого привезли из Красноярского края.

Сеть "Вкусно – и точка" запустит доставку еды до конца года. Об этом заявил гендиректор Олег Пароев.