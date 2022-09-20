Россиянам предложили оформлять американские визы в Польше

Замкнутый круг получается для россиян, которые хотят получить визы в США. В посольстве страны предложили российским туристам получать визы в Польше, но въезд туда закрыли накануне. Сообщается, что окна на эту осень появились в Казахстане.

Но как их поймать? И есть ли вообще смысл оформлять документы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

