Сразу несколько турецких банков приостановили работу с российской платежной системой "Мир". Эксперты рассказали, что причина – в давлении Минфина США.

Ранее сообщалось, что проблемы с оплатой возникли и в некоторых отелях. Туроператоры советуют россиянам брать с собой на отдых в Турцию наличную валюту. Как сейчас платят туристы на курортах? Какие сложности у них возникают? И принимают ли где-то еще карты или можно забыть о пластике? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.