Поток туристов в Сочи не стал меньше в бархатный сезон. И туроператоры, и отельеры полагали, что в сентябре будет отток туристов.

Объем очередей в аэропорту, на вокзалах и кафе не поменялся. Россияне изо всех уголков страны прилетели в Сочи в надежде, что отдохнуть осенью на одном из самых популярных курортов будет гораздо дешевле, чем летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.