Москвичам рассказали, как добраться до Кисловодска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Билет на самолет из Москвы до Кисловодска стоит около трех тысяч рублей. Оттуда до Кисловодска нужно доехать на электричке за 55 минут и 180 рублей. На поезде дорога займет больше времени – ехать почти сутки, при этом экономии на билетах никакой.

Самый затратный вариант, и по времени, и по деньгам – машина. Более суток в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.