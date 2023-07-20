Поток россиян в Турцию может сократиться из-за роста цен. Путевки на летний отдых на турецком берегу подорожали почти в полтора раза.

Как пишут турецкие СМИ, из-за дефицита гостей работники отелей теряют работу. По информации местных гидов, цены на экскурсии остались прежними по сравнению с прошлым годом, однако все они зафиксированы в долларах или евро. Можно ли отыскать путевку с дисконтом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.