Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 23:30

Туризм

Поток россиян в Турцию может сократиться из-за роста цен

Поток россиян в Турцию может сократиться из-за роста цен

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Поток россиян в Турцию может сократиться из-за роста цен. Путевки на летний отдых на турецком берегу подорожали почти в полтора раза.

Как пишут турецкие СМИ, из-за дефицита гостей работники отелей теряют работу. По информации местных гидов, цены на экскурсии остались прежними по сравнению с прошлым годом, однако все они зафиксированы в долларах или евро. Можно ли отыскать путевку с дисконтом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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