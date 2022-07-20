В этом сезоне добраться до моря намного сложнее, чем обычно. Большинство южных аэропортов закрыты. Билеты на поезда раскуплены. По оценкам Ростуризма, этим летом около десяти миллионов человек поедут на курорты Краснодарского края на машинах. На трассах собираются гигантские заторы, на заправках – очереди, а гостиницы переполнены.

Специалисты рассказали о домах на колесах для путешественников. Пользуются ли спросом дома на колесах, сколько они стоят и дороги ли в обслуживании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.