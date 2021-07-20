У россиян вырос интерес к отдыху на Северном Кавказе

Интерес к отдыху на Северном Кавказе у россиян вырос почти в 3,5 раза по сравнению с сезоном 2019 года. Об этом говорят туроператоры.

Основные точки притяжения – Дагестан и Северная Осетия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.