Туроператоры начали снижать цены на отдых в Турции. Сейчас спрос не позволяет им заполнить все запланированные рейсы.

В Ассоциации туроператоров предупреждают, что особо радоваться не стоит. Говорят, что скидки по горящим путевкам могут достигать 30%, но речь идет о недорогих отелях, на пятизвездочные цены остаются прежними.

Также самих горящих туров к концу лета будет все меньше и меньше. Сообщают, что к осени таких предложений, скорее всего, не будет вовсе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.