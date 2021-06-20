"Победа" с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в Анталью, причем сразу в два аэропорта. Купить билет можно уже с сегодняшнего дня. С 25 июня "Аэрофлот" запустит новые рейсы в Анталию, Бодрум, Даламан.

Подробнее – на телеканале Москва 24.