Испания может смягчить правила въезда в страну для российских туристов. Власти не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19. Достаточно предъявить ПЦР-тест. Об этом рассказала министр туризма королевства Мария Рейес Марото.

Напрямую прилететь из России в Испанию пока нельзя, только с пересадками. Так, в Барселону или Мадрид из Москвы можно отправиться рейсом через Стамбул. Аналогичным способом можно попасть на Балеарские острова, а уже с материковой части Испании местные авиакомпания доставят желающих на Канары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

