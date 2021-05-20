Туристы жалуются на курорты Краснодарского края

Туристы жалуются, что курорты Краснодарского края, лишенные конкуренции в этом сезоне, не особо озабочены сервисом. При этом из-за наплыва отдыхающих цены выросли в несколько раз на все.

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