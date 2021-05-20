Российским туристам рассказали, какие страны открыты для посещений

Греция в мае открыла границы для российских туристов, но пока регулярного авиасообщения нет. При этом количество рейсов ограничено. Однако число желающих улететь в Афины, Солоники и Ираклион растет. Туристы внимательно следят за стоимостью билетов.

Между тем принять россиян готовы еще несколько стран – Хорватия, Черногория, Болгария и Кипр. Билеты из Москвы в Черногорию и Болгарию сайты предлагают с пересадками в Лондоне, Белграде, Берлине.

Представители российского турбизнеса уже отправили письмо президенту, правительству и руководству Ростуризма: надеются, что после обращения регулярные прямые рейсы в те страны, которые уже готовы принимать наших туристов, появятся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.