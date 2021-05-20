В московском турагентстве заявили, что Греция закроется для туристов с 1 июня

20 мая, 18:15
Клиентка столичного турагентства пытается вернуть деньги за путевку в Грецию. После сообщений об открытии страны женщина полностью оплатила тур, но поехать не может по вине оператора.
"Путевка была оплачена полностью, плюс мы еще заплатили за визу. Визу и паспорта нам сегодня вернули. Выдали на два года со словами, что только в Грецию вы можете поехать. В течение дня нам отзванивается наш туроператор и говорит, что наш тур в Грецию на Крит аннулирован в связи с тем, что с 1 июня Греция закрывается. Те, кто улетел 13 и 14, они улетели, но как они их будут возвращаться, они не знают," – рассказала москвичка.
Она уточнила, что сначала говорили о возврате денег в течение 10 дней, а после оператор заявил, что они идут на депозит.
При этом в Греции о закрытии границ пока не объявляли. Наоборот, в правительстве страны заявили, что только за первые два дня туристического сезона в страну въехали более 24 тысяч путешественников, и власти надеются на увеличение турпотока. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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